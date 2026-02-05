Интер начал активную фазу переговоров с вратарем Тоттенхэма Гульельмо Викарио. Миланский клуб рассматривает 29-летнего итальянца как идеальную замену ветерану Яну Зоммеру.

По информации инсайдера Николо Скиры, недавно представители Интера встретились с агентами вратаря, обсудив детали возможного перехода. Сам Викарио, по слухам, настроен серьезно и готов вернуться в Италию, чтобы защищать цвета миланского клуба.

Гульельмо Викарио перешел в Тоттенхэм в 2023 году из Эмполи. В настоящее время его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Ожидается, что переход итальянского вратаря в Интер может состояться уже летом в рамках следующего трансферного окна.

Ранее Интер победил туринцев и вышел в полуфинал Кубка Италии.