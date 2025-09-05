Сегодня, 5 сентября, состоится матч первого тура квалификационной группы D чемпионата мира-2026, в котором сборная Украины сыграет с Францией.

Матч пройдет на арене Тарчинска в польском Вроцлаве и начнется в 21:45 по киевскому времени. Главным судьей встречи назначен нидерландский арбитр Дани Маккели.

Украинская команда выйдет на поле в синей гостевой форме, а французы сыграют в белых футболках с тонкими полосами в цветах национального флага.

В квартете D, кроме Украины и Франции, также выступают сборные Исландии и Азербайджана. Напоминаем, жеребьевка финальной стадии ЧМ-2026, которая пройдет в США, Канаде и Мексике, состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией.