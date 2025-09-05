Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко оценил центрального защитника ПСЖ Илью Забарного, отметив его игровые качества и значительный потенциал.

«Забарный провел замечательный сезон за Борнмут, он невероятно развился. На него можно делать ставки, это действительно очень важно для ПСЖ.

Илья – молодой игрок, но он лидер сборной Украины. Когда его переманивали в Париж, то, конечно, проводили детальный анализ. У Забарного отличный потенциал», – сказал Дешам на пресс-конференции.