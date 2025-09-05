Дешам — о лидере сборной Украины: «Он невероятно развился»
Тренер сборной Франции оценил прогресс Забарного
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко оценил центрального защитника ПСЖ Илью Забарного, отметив его игровые качества и значительный потенциал.
«Забарный провел замечательный сезон за Борнмут, он невероятно развился. На него можно делать ставки, это действительно очень важно для ПСЖ.
Илья – молодой игрок, но он лидер сборной Украины. Когда его переманивали в Париж, то, конечно, проводили детальный анализ. У Забарного отличный потенциал», – сказал Дешам на пресс-конференции.
Этим летом Забарный перешел из английского Борнмута в Пари Сен-Жермен за 63 миллиона евро по данным Transfermarkt. Контракт украинца с чемпионами Франции и Европы действует до 30 июня 2030 года. Сборная Украины начнет отборочный цикл к ЧМ-2026 домашним матчем против Франции, который пройдет 5 сентября во Вроцлаве в Польше.
Ранее Забарный оценил шансы сборной Украины выиграть свою группу отбора на ЧМ-2026.
Поделиться