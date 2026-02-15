Ранее сообщалось, что ключевой полузащитник действующего чемпиона Италии Наполи Скотт Мактоминей может покинуть клуб летом. Упоминалось, что хавбек не против вернуться в Английскую Премьер-лигу, в частности в Манчестер Юнайтед.

На данный момент, по данным Николо Скиры, переговоры о продлении контракта с итальянским клубом идут довольно успешно. Согласно последней информации, игроку предложено соглашение до 2030 года с возможностью продления еще на один сезон и увеличением заработной платы.

Также сообщается, что Мактоминей получил несколько предложений от английских клубов и команд из Саудовской Аравии, однако на данный момент он сосредоточен на варианте с новым контрактом в Наполи.