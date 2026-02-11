Батурина вывел Комо вперед, реализовав пенальти в конце первого тайма, но «адзурри» сравняли счет сразу после перерыва, когда Вергара прорвался через защиту гостей и забил свой третий гол за клуб.

После 90 минут счет оставался 1:1, поэтому результат матча решался в серии пенальти. Потребовалось 16 пенальти, а промах Лоботки на 16-м ударе в серии вывел команду Сеска Фабрегаса в полуфинал.

Кубок Италии. Четвертьфинал

Наполи - Комо 1:1 (6:7 по пенальти

Голы: Батурина 39 (с пенальти) - Вергара, 47