СБУ провела обыски дома у Кирилла Мазура, ассистента главного тренера сборной Украины U-21 Унаи Мельгосы. Об этом сообщил футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.

Есть одна вещь, которая в контексте сборных беспокоит меня даже больше, чем футбол. Потому что ко всему футбольному сейчас также добавляются и околофутбольные моменты. Вы же помните весной расследование Михаила Спиваковского о коррупции в украинском футболе? Оказывается, коррупция в украинском футболе существует. Только вот Михаил хотел повести всех чуть-чуть сильно в противоположную сторону. Нюанс в том, что оказались замешаны в коррупции именно те, кто хотел честными неподкупными устами одесского Шерлока запятнать имена других людей. И худшее во всей этой истории, что очень серьезные нюансы имеются с людьми, которые работают в системе сборных. Очень серьезные.

Дома у ассистента Уная Мельгосы по молодежной сборной Кирилла Мазура Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски. Насколько мне известно, в целом ряде, давайте я так скажу, нечистоплотных моментов фигурирует имя ассистента Сергея Реброва Глеба Платова. Насколько мне известно, там вопросы ого-го-го какие серьезные. Просто я не могу обо всем говорить, пока компетентные органы не закончили свою работу. В данном случае это не то, что какой-нибудь блогер себе что-то нафантазировал. Сам или с чьей-то подачи. Фоточки к чему-то приклеил и вуаля, мафию раскрыл. Нет, тут не детская песочница. Из того, что я знаю, уровень пи****а вырисовывается просто колоссальный.

Вы просто вдумайтесь. Вы понимаете, что такое обыски от СБУ? Вы понимаете, что для проведения обысков нужны санкции, а если санкции получены, это означает, что возбуждено уголовное дело. Вы же понимаете, что выходит? Что члены тренерских штабов сборной Украины фигурируют в этом уголовном деле. Это беспрецедентная история в украинском футболе.