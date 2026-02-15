Накануне в рамках очередного тура Бундеслиги Бавария на выезде уверенно обыграла Вердер со счетом 3:0. При этом основного голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера было заменено после перерыва.

Позже стало известно, что вратарь получил повреждение правой икроножной мышцы. Как сообщает инсайдер Флориан Платтенберг, в ближайшее время он пропустит тренировки в общей группе и пройдет дополнительное медицинское обследование. Его участие в следующем матче против Айнтрахта оценивается как маловероятное.

Напомним, следующий матч в чемпионате Германии Бавария проведет 21 февраля против Айнтрахта. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своем активе 57 очков.