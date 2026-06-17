Известны возможные соперники украинских клубов в Лиге конференций
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17 минут назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги конференций, где своих соперников узнают ЛНЗ, Полесье и (возможно) Динамо. Начало мероприятия в 15:00 по киевскому времени.
Возможные соперники ЛНЗ и Полесья
- 1. Гент (Бельгия) или Копенгаген (Дания)
- 2. ФКСБ (Румыния) или ГИК Хельсинки (Финляндия)
- 3. Ноа (Армения) или Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина)
- 4. Катовицы (Польша) или Карнарвон Таун (Уэльс) / Левадия Таллин (Эстония)
- 5. Тобол (Казахстан) или ГБ Торсхавн (Фарерские острова)
Возможные соперники Динамо в случае вылета из Лиги Европы
- 1. Брага (Португалия)
- 2. Истанбул Башакшехир (Турция)
- 3. Бранн (Норвегия)
- 4. Марсашлокк (Мальта) / Пюник (Армения)
- 5. Сьон (Швейцария)