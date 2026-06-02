Павел Василенко

Полузащитник житомирского Полесья Алексей Гуцуляк решил сменить клубную прописку. Журналист Игорь Бурбас в авторской программе на ютуб-канале рассказал детали о планах украинского хавбека.

«Гуцуляк окончательно покидает Полесье, он не согласился на те условия, которые предложил житомирский клуб. Сейчас у него еще нет окончательного клуба, с которым бы он уже подписал контракт. Можно сказать так, что Гуцуляк уходит из Полесья, но новый клуб еще не нашел».

Гуцуляк в нынешнем сезоне провел 31 матч за Полесье во всех турнирах, забив девять голов и оформив семь ассистов.

За национальную сборную Украины Алексей сыграл в 16 поединках, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Полесье по итогам сезона 2025/26 заняло третью строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 59 очков.