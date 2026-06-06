Денис Седашов

Защитник житомирского Полесья Сергей Чоботенко на YouTube-канале Дениса Бойко заявил, что в следующих сезонах УПЛ за чемпионство будут бороться не только Шахтер и Динамо.

Футболист отметил высокий уровень Шахтера и наличие у донецкого клуба двух составов для ротации в условиях сложных переездов. Чоботенко также добавил, что из-за войны украинским клубам трудно приглашать качественных иностранных игроков, однако после её завершения уровень чемпионата стремительно возрастет благодаря приезду новых легионеров.

Конечно. Думаю, этот сезон это показал, и многие клубы будут конкурировать не за зону еврокубков, а именно за чемпионство, за второе место. Шахтер и сейчас тратит очень много средств, и как они этот сезон провели – это фантастично, потому что мы сами почувствовали на себе эти переезды – это очень тяжело. У них, по сути, два состава, один играет в еврокубках, другой в чемпионате. Трудно приглашать хороших игроков. У Динамо есть возможность пригласить хороших игроков, у нас тоже, но отказываются из-за войны. Поэтому если закончится, дай Бог, война – думаю, уровень нашего чемпионата очень вырастет, потому что приедут хорошие легионеры, и за счет этого поднимется уровень. Возможно, в следующем сезоне и Шахтеру не будет легко выигрывать чемпионат, потому что есть такое ощущение, что может другая команда выскочить. Надеюсь, что это будем мы. Сергей Чоботенко

Холодный душ из Польши! Шахтеру вставили палки в колеса перед стартом в Лиге чемпионов.