Главный наставник лиссабонской Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал выступление украинского полузащитника Георгия Судакова в поединке 18 тура чемпионата Португалии против Риу Аве, который завершился победой его команды со счетом 2:0.

«Он много раз играл на этой позиции (центрального полузащитника — прим.). Даже когда он играет слева, цель всегда заключается в том, чтобы двигаться в зоны, где он чувствует себя комфортно. Он провел хороший матч и был одной из причин хорошей игры команды.

Но ему нужно больше забивать, быть более практичным в завершительных пасах, результативных передачах и ударах. Сегодня он был трудолюбивым, действовал умно и решительно в организации командной игры. Но я доволен всеми, кто вышел на поле», — сказал Моуринью Sport TV.