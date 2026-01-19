Украинский хавбек Георгий Судаков сейчас проходит непростой период в Бенфике, однако в клубе сохраняют полное доверие к его игровым качествам. Как сообщает Glorioso 1904, руководство лиссабонцев во главе с Руи Коштой не сомневается в потенциале футболиста, который выступает под десятым номером.

В Бенфике осознают, что Судаков пока не оправдал всех ожиданий, но это связывают с серьезными личными обстоятельствами. Игрок пережил потерю отца, разрушение собственного дома в Украине. Кроме того, украинец часто жертвует личной статистикой ради интересов команды и нередко выходит на поле не на своей профильной позиции.

В клубе уверены, что инвестиции в полузащитника оправдают себя. В сезоне 2025/26 Судаков провёл за Бенфику 36 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Ранее ассист Судакова помог Бенфике уверенно победить Риу Аве.