Пятнадцать клубов гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов
Все английские команды досрочно выполнили задание
около 13 часов назад
После сыгранных матчей очередного тура Лиги чемпионов УЕФА количество команд, которые уже не опустятся ниже проходной зоны, возросло до пятнадцати. Эти клубы официально продолжат борьбу в стадии плей-офф независимо от результатов заключительных поединков основного этапа.
В список участников следующей стадии попали Реал Мадрид, Бавария, Барселона, Интер, Ювентус, Спортинг, ПСЖ, Атлетико, Аталанта. Следует отдельно отметить, что высокий уровень стабильности также продемонстрировали клубы из Англии — все представители Премьер-лиги уже гарантировали себе место в плей-офф (Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль, Ньюкасл и Арсенал).
Несмотря на досрочный выход, борьба в турнире продолжается. Команды продолжают соревноваться за места в первой восьмерке общей таблицы, так как именно эти позиции позволяют напрямую попасть в 1/8 финала без участия в дополнительном раунде плей-офф. Все матчи последнего тура состоятся 28 января, начало в 22:00 по киевскому времени.
