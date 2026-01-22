После сыгранных матчей очередного тура Лиги чемпионов УЕФА количество команд, которые уже не опустятся ниже проходной зоны, возросло до пятнадцати. Эти клубы официально продолжат борьбу в стадии плей-офф независимо от результатов заключительных поединков основного этапа.

В список участников следующей стадии попали Реал Мадрид, Бавария, Барселона, Интер, Ювентус, Спортинг, ПСЖ, Атлетико, Аталанта. Следует отдельно отметить, что высокий уровень стабильности также продемонстрировали клубы из Англии — все представители Премьер-лиги уже гарантировали себе место в плей-офф (Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль, Ньюкасл и Арсенал).

Несмотря на досрочный выход, борьба в турнире продолжается. Команды продолжают соревноваться за места в первой восьмерке общей таблицы, так как именно эти позиции позволяют напрямую попасть в 1/8 финала без участия в дополнительном раунде плей-офф. Все матчи последнего тура состоятся 28 января, начало в 22:00 по киевскому времени.