Сергей Разумовский

30 апреля в Ванкувере (Канада) прошел 76-й Конгресс ФИФА, в котором приняли участие представители 211 национальных ассоциаций, входящих в состав международной футбольной федерации. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Украину на мероприятии представляла делегация УАФ во главе с президентом организации Андреем Шевченко. Также в Конгрессе приняли участие первый вице-президент УАФ Артем Стоянов, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь ассоциации Игорь Грищенко.

Во время поездки представители украинской делегации провели ряд рабочих встреч с международными партнерами и представителями футбольных организаций из различных стран. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и возможные направления поддержки развития украинского футбола.

Ранее УАФ сообщала, что в рамках мероприятий в Ванкувере было подписано Меморандум о сотрудничестве с Футбольной ассоциацией Королевства Нидерландов. Это соглашение стало одним из результатов переговоров украинской стороны с представителями мировой футбольной общины.

