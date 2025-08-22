Бывший тренер ряда клубов УПЛ Олег Дулуб оценил игру Динамо в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы против Маккаби Т-А (1:3). Его слова приводит Tribuna.

Если в целом, то понятно, что негативно. Проигранный матч - это всегда проигранный матч. Но я оптимист по природе. Будет неделя, когда Динамо сможет восстановиться от поездок, у них есть время на подготовку. При условии, что удастся забить быстрый гол, противостояние снова откроется.

Это Динамо, возможно, действительно уступает прошлогоднему. Но футбол нельзя сводить только к фитнесу и готовности. Фитнес может быть где-то на 4-5 месте в приоритетах. Основное - это прежде всего понимание игры. Также атмосфера в коллективе и подготовка к сопернику. Это комплекс причин, - объяснил Дулуб.