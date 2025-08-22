Комментатор и телеведущий Владимир Зверов оценил игру Динамо в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы против Маккаби Т-А (1:3).

Кошмар. Катастрофа. Не знаю, было ли это хуже, чем с Пафосом. Наверное, нет. Там всё воспринималось иначе. А против Макаби у меня не было никакой надежды на гениальную игру. Я не рассматривал победу Динамо как базовый результат этого противостояния. После Пафоса было опустошение и болела голова. А матч с Макаби я смотрел без каких-либо эмоций.

Смотря на каждую ошибку Динамо в обороне, просто горели уши. Эпизод в первом тайме, когда 19-й номер обошел четырех игроков Динамо и пробивал почти с линии вратарской, был для меня пиковым моментом неприятия этого матча. Даже гол Волошина на мое впечатление не повлиял. С такой игрой в Лиге Европы делать нечего. Лига конференций - это тот максимум, на который способны киевляне. Прошли Хамрун Спартанс и хорошо. Гарантировали себе еврокубки, - рассказал Звяров.