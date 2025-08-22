Бывший защитник Динамо Владислав Ващук после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Маккаби (1:3) подозревает сложную ситуацию внутри команды.

Никаких впечатлений от поражения. Это внутренние какие-то вещи, трудно сказать, много парней, которые не отрабатывают. Я так понимаю, что их просят это делать, но они этого не делают. Недоработка, недобегание, нет заряженности на победу. Это все влияет на результат.

Почему не удержали ничью? Наверное, это обычные ошибки в плане защиты, вот и все. Пропустили простые мячи, которые стали важными для другой команды. Когда смотришь на матчи украинских команд в еврокубках, то видишь, что чемпионат Украины не на том уровне, чтобы соревноваться на одном уровне с соперниками в еврокубках.

Конечно, есть шанс отыграться. Если они захотят, то все сделают. Пожелаю Александру Владимировичу, чтобы у него все получилось, чтобы команда выиграла и прошла дальше, это им по силам, – сказал Ващук в интервью Тribuna.com.