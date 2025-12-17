Саудовский клуб Аль-Ахли официально продлил контракт с сенегальским вратарем Эдуаром Менди, сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение с голкипером рассчитано на три года и будет действовать до лета 2028 года. Финансовые детали контракта пока не разглашаются.

В прошлом сезоне Менди провел 39 матчей во всех турнирах, 17 из которых завершились для него "сухими" играми, пропустив при этом 37 голов. В этом сезоне сенегальский голкипер сыграл 18 встреч и сохранил свои ворота на замке в 7 играх.

Аль-Ахли занимает четвертое место в саудовской Про-лиге с 19 очками. Следующий матч команды Маттиаса Яйсле пройдет 22 декабря против иракского Аль-Шорты в рамках Азиатской Лиги чемпионов.

