Павел Василенко

Из Саудовской Аравии поступили поразительные новости: местная спортивная власть отказала Лионелю Месси в сотрудничестве. Так, в стране, которая скупает футбольных звезд со всего мира, сказали «нет» даже легенде из Аргентины.

Директор государственной спортивной академии Махд, Абдулла Хаммад, рассказал, что представители Месси вышли на контакт во время Клубного чемпионата мира. Они предложили, чтобы футболист временно играл в Саудовской Аравии во время четырехмесячной паузы в MLS, чтобы сохранить форму перед чемпионатом мира.

«Команда Месси связалась со мной и предложила игру в Саудовской Аравии, пока его лига на перерыве. Но мы отказались. Мы не хотим быть промежуточной станцией для подготовки к другим турнирам», – заявил Хаммад.

По его словам, позиция правительства ясная: саудовская лига не будет «временным убежищем» даже для самых известных игроков мира.

Тем временем Месси недавно продлил контракт с Интер Майами еще на три года. Он останется во Флориде как минимум до 2028 года.

Однако длинная зимняя пауза в MLS и различие в календаре матчей с европейскими турнирами остаются проблемой для игрока, который стремится оставаться в топ-форме.