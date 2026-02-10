К тренировкам в составе Динамо вернулся основной вратарь
Руслан Нещерет работает в общей группе
6 минут назад
Руслан Нещерет/фото: Динамо
Пресс-служба киевского Динамо объявила о возвращении в общую группу основного голкипера команды Руслана Нещерета. Вратарь полностью восстановился после травмы плеча и проблем с ахилловым сухожилием.
«Можем сообщить позитивные кадровые новости в вратарском звене – Руслан Нещерет вернулся к тренировкам», – говорится в сообщении пресс-службы киевлян.
В текущем сезоне Нещерет принял участие в 27 матчах, пропустил 32 мяча и восемь раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
