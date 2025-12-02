Вингер Динамо Владислав Кабаев подвел итоги матча 14-го тура УПЛ против СК Полтава (1:2), в котором киевлянам снова не удалось прервать полосу неудач.

Игрок отметил, что четвертое подряд поражение в чемпионате стало серьезным ударом для команды, однако подчеркнул, что футболисты продолжают работать над исправлением ситуации. Кабаев также добавил, что Динамо необходимо сохранять концентрацию и реализовывать свои моменты, иначе даже качественная игра не будет приносить результата.

«Все вместе попали в этот кризис – все вместе выйдем уже с новым тренером. Мы пока что мало провели с ним тренировок, мы знакомимся с его требованиями. Было много моментов, которые снова мы не забиваем. У Полтавы два-три момента, даже из офсайда забивают – это бьет по твоей психологии очень тяжело. Недооценки не было, потому что мы сейчас не на том месте в турнирной таблице, чтобы рассматривать Полтаву как аутсайдера».

После 14 туров столичный клуб имеет в активе 20 очков и занимает седьмое место в таблице. Следующий матч в УПЛ Динамо проведет 6 декабря против Кудривки, старт встречи назначен на 18:00.