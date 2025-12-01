И. о. главного тренера киевского Динамо Игорь Костюк прокомментировал поражение команды от СК Полтава 1:2 в 14 туре УПЛ.

По его словам, игрокам Динамо не удалось воплотить в гол созданное преимущество на протяжении всей игры, а также он отметил высокую физическую готовность соперника. Костюк также рассказал, почему команда не смогла реализовать свои моменты и довести игру до положительного результата.

«Мы видели, что в 1-м тайме тактика, которую мы выбрали, в принципе, должна была завершаться голами, которые нам нужно было забивать.

Но то, на что мы настраивали игроков – на силовой футбол в фазе завершения, на подбор мячей – к сожалению, сегодня соперник был сильнее нас, продавил чисто физически, и забил нам мячи.

Это следствие физической готовности. Если физически не готова команда, если нет свежести – то и в тех моментах, которые мы создавали, не хватает той свежести, не хватает силы, не добегают до зон завершения. Вследствие этого мы не можем забить свои мячи», – сказал Костюк для УПЛ-ТВ.