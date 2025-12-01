Полузащитник Динамо Александр Пихальонок поделился своими эмоциями после поражения от СК Полтава со счетом 1:2 в матче 14-го тура УПЛ.

Игрок подчеркнул, что ключевой проблемой команды снова стала слабая реализация созданных голевых возможностей.

«Не забили свои моменты, было очень много возможностей. Полтава создала первый момент в компенсированное время до первого тайма и сразу забила гол в раздевалку. Во втором тайме пытались изменить ситуацию, снова много не забили и снова пропустили.

Мы разбирали игру Полтавы и знали, как они будут играть. Это не было сюрпризом, но мы не использовали свои моменты и пропустили. Они сбивали темп игры и намеренно это делали, но это тоже имеет право на жизнь. Просто в матчах с такими командами нельзя первыми пропускать. Надо забивать первыми.

Мы всегда поддерживаем молодых ребят. Они молодцы. Редушко вышел и отдал голевую передачу. Желаю им успехов. Нам нужно вылезать из этой ямы и поднимать голову. Если мы будем опускать руки, то лучше не выходить играть. Будем делать всё, чтобы выбраться из этого кризиса», — сказал Пихальонок для клубной пресс-службы.