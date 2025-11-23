Динамо потерпело выездное поражение от Колоса со счетом 1:2 в 13-м туре чемпионата Украины, что стало третьим поражением подряд киевлян в УПЛ.

Вингер команды Владислав Кабаев прокомментировал этот антирекорд, подчеркнув, что ключевым моментом для команды остается реализация своих моментов в голы. Игрок также отметил, что победа соперника в этом поединке была заслуженной.

«Я не знаю, что происходит. Проигрываем. Что тут сказать. Вы сами все видите, ничего нового не скажу. Мы разочарованы таким результатом и таким качеством игры с детскими ошибками. Но есть то, что есть. Я не буду говорить, что мы хорошо играли и создали много моментов.

Да, мы много не забили, но счет на табло. Сейчас много критики. Она обоснована. Сейчас негативные эмоции. Нужно меньше слов и больше дела. Перестановка флангами с Волошиным? Мы решаем это во время матча. Ему удобно и справа, и слева. Мне тоже. Это такое.

Главное играть эффективно, а не эффектно. Мы создали много моментов, но кому это интересно. Нет реализации. Что тут сказать? При такой игре, если бы мы забили свое, то завтра бы говорили, что Динамо на ходу. А когда ты проигрываешь, то все понимаю, что будет.

Мы слышим критику, не витаем в облаках. Понимаем, что заслуживаем. Нужно выходить и грызть землю за эту эмблему. Если пока нет качества игры, нужно включать мужество. Не могу сказать, что сегодня у нас не было желания. Но мы проиграли много борьбы и подборов.

Колос заслужил на эту победу. Рано или поздно Динамо себя покажет. Конечно, хочется раньше. Все наладится», – сказал Кабаєв в эфире YouTube-канала «FootballHub».