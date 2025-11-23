В 13-м туре Украинской Премьер-лиги ковалевский Колос на своем поле принимал киевское Динамо. Поединок на стадионе Колос в Ковалевке завершился для гостей поражением со счетом 1:2.

Экснападающий Динамо Артем Милевский записал короткое видео в своем Telegram-канале, подчеркнув, что команде Александра Шовковского не удалось достойно поздравить Игоря Суркиса с днем рождения.

«Кто смотрел Динамо сегодня? Очень круто на самом деле, топчик. Есть вопросы. Еще и у Игоря Михайловича день рождения сегодня, подарок такой себе».

После 13 туров отрыв от лидера чемпионата донецкого Шахтера увеличился уже до десяти очков.