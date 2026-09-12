Вингер киевского Динамо Владислав Кабаев высказался о работе под руководством Мирчи Луческу в составе бело-синих.

«С Луческу у меня не было диалога и все. Он говорил там: «Кабаев, ты не можешь, ты это не делай». Я к такому не привык. Я такой человек, что очень близко все к сердцу воспринимает.

То, что он от меня требовал... Извините, но я не Кварацхелия. Я понимал, что мне это будет тяжело сделать. Я играл в Заре как вольный художник – на позиции нападающего/десятки, а тут прихожу, мне говорят: «Ты играешь левого вингера, только вот так и все», – сказал Кабаев для ютуб-канала Дениса Бойко.