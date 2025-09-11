Павел Василенко

Новый сезон Английской Премьер-лиги складывается для Манчестер Сити крайне неудачно. После двух подряд поражений от Тоттенхэма и Брайтона подопечные Хосепа Гвардиолы оказались в еще более сложной ситуации – из-за эпидемии травм и дисквалификаций.

Из состава действующего чемпиона Англии выпали сразу 13 футболистов. Настоящим ударом стало повреждение Омара Мармуша, который травмировал колено в матче за сборную и почти наверняка пропустит главное противостояние осени – дерби с Манчестер Юнайтед.

Но это лишь верхушка айсберга. В лазарете команды остаются:

Фил Фоден

Савиньо

Матео Ковачич

Джон Стоунз

Рико Льюис

Абдукодир Хусанов

Йошко Гвардиол

Также под большим вопросом выход на поле Райана Черки, Маркуса Беттинелли и Райана Айт-Нури.

Таким образом, список отсутствующих выглядит шокирующе – тринадцать игроков одновременно недоступны для Гвардиолы.

Медицинский штаб Манчестер Сити работает в форс-мажорном режиме, ведь уже 14 сентября на «Этихаде» состоится грандиозное манчестерское дерби. И если кадровая ситуация не изменится, Гвардиоле придется экспериментировать с составом в самом принципиальном матче сезона.