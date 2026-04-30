Денис Седашов

Донецкий Шахтер сравнял счет в первом матче 1/2 финала Лиги конференций против Кристал Пэлас.

На 48-й минуте встречи горняки реализовали стандарт. После подачи с углового Кауан Элиас выиграл верховую борьбу и головой скинул мяч на дальнюю штангу. Олег Очеретько оказался в нужном месте и в упор расстрелял ворота английского клуба — 1:1.

Видео: MEGOGO

На XSPORT.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Кристал Пэлас с описанием всех ключевых событий.