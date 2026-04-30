Как Очеретько забивал Кристал Пэлас. Видео гола Шахтера в полуфинале Лиги конференций
Горняки сравняли счет во втором тайме
около 1 часа назад
Донецкий Шахтер сравнял счет в первом матче 1/2 финала Лиги конференций против Кристал Пэлас.
На 48-й минуте встречи горняки реализовали стандарт. После подачи с углового Кауан Элиас выиграл верховую борьбу и головой скинул мяч на дальнюю штангу. Олег Очеретько оказался в нужном месте и в упор расстрелял ворота английского клуба — 1:1.
Видео: MEGOGO
