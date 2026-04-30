Динамо — Шахтёр. Все билеты на матч в Киеве распроданы
Игра состоится 3 мая на стадионе имени Валерия Лобановского в 18:00
около 2 часов назад
Фото: ФК Динамо
На матч 26-го тура УПЛ между киевским Динамо и донецким Шахтером проданы все билеты. Об этом столичный клуб сообщил на своих официальных ресурсах.
Матч состоится в ближайшее воскресенье, 3 мая, на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток запланирован на 18:00.
Шахтер уверенно лидирует в чемпионате Украины, тогда как киевляне занимают четвертую строчку в турнирной таблице.
