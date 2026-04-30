Денис Седашов

На матч 26-го тура УПЛ между киевским Динамо и донецким Шахтером проданы все билеты. Об этом столичный клуб сообщил на своих официальных ресурсах.

Матч состоится в ближайшее воскресенье, 3 мая, на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток запланирован на 18:00.

Шахтер уверенно лидирует в чемпионате Украины, тогда как киевляне занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

Динамо в матчах с Шахтером и ЛНЗ придется обходиться без лидера центра поля.