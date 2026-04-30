Видео гола Сарра в матче Шахтер — Кристал Пэлас: быстрый пропущенный мяч горняков
Горняки пропустили на 23 секунде
Донецкий Шахтер пропустил быстрый гол в первом поединке 1/2 финала Лиги конференций против английского Кристал Пэлас.
Счет в матче был открыт уже на 23-й секунде встречи. Нападающий лондонцев Жан-Филип Матета выполнил точную передачу в штрафную площадку на Исмаила Сарра, который прицельным ударом направил мяч в левый нижний угол ворот горняков.
