Сергей Разумовский

Кривбасс должен провести домашний матч 29-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера сегодня, 17 мая.

Поединок запланирован на стадионе «Горняк» в Кривом Роге, а начало игры было назначено на 13:00. Однако старт встречи уже во второй раз пришлось отложить из-за воздушной тревоги, поэтому команды вынуждены ждать возможности выйти на поле.

Читайте также: Ярослав Ракицкий объявил о завершении игровой карьеры

Главным арбитром этого матча назначен Клим Заброда. Перед поединком Кривбасс имеет 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Шахтер, в свою очередь, набрал 69 баллов и уже досрочно гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне.

Напомним, Шахтер выставил космический ценник на своего нападающего.