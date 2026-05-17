Как отреагируют бразильцы? Чемпион Украины Шахтёр вынужден во второй раз ожидать начала матча с Кривбассом из-за воздушной тревоги
Традиционно матч между этими командами в Кривом Роге является очень проблемным
около 2 часов назад
Кривбасс должен провести домашний матч 29-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера сегодня, 17 мая.
Поединок запланирован на стадионе «Горняк» в Кривом Роге, а начало игры было назначено на 13:00. Однако старт встречи уже во второй раз пришлось отложить из-за воздушной тревоги, поэтому команды вынуждены ждать возможности выйти на поле.
Главным арбитром этого матча назначен Клим Заброда. Перед поединком Кривбасс имеет 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Шахтер, в свою очередь, набрал 69 баллов и уже досрочно гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне.
