Ярослав Ракицкий объявил о завершении игровой карьеры
Последним клубом Ярослава был Черноморец
35 минут назад
Бывший защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий официально объявил о завершении профессиональной игровой карьеры. 36-летний футболист отметил, что планирует остаться в футболе, но уже в новом статусе.
В своем обращении Ярослав поблагодарил партнеров, болельщиков, президента Шахтера Рината Ахметова и тренеров, отдельно выделив Мирчу Луческу.
Хочу обратиться ко всем своим болельщикам из каждого уголка футбольного мира. Ко всем футбольным клубам, где я имел честь играть. Отдать дань уважения каждому тренеру, каждому партнеру по команде, каждому сопернику и каждому сотруднику клубов, кто был рядом на протяжении этого большого пути.
Хочу по-человечески поблагодарить всех, кто поддерживал меня все эти годы. Кто радовался победам, переживал поражения и проходил этот путь вместе со мной.
Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, который завоевал 30 трофеев на самом высоком уровне. И продолжаю жить футболом уже в новой роли – тренера или спортивного функционера – увидим позже.
Футбол был моей жизнью 30 лет. Не просто игрой. Не просто профессией. Вся моя жизнь построена вокруг футбола. Именно поэтому этот момент для меня особенный и непростой одновременно. За эти годы было все: большие победы, чемпионства, еврокубковые матчи, трудные периоды, сильные эмоции и невероятное количество людей, ставших частью моей истории.
Особая благодарность моему первому тренеру Павлу Дулинову, особому тренеру моего дубля Валерию Яремченко и футбольному ангелу – Мирче Луческу. Благодарю Рината Леонидовича Ахметова. Благодарю мою родную академию Шахтера и каждого сотрудника клуба, кто был рядом на протяжении многих лет.
Спасибо, Шахтер, за большую карьеру. Спасибо Президенту за шанс пройти этот путь вместе с 13 лет в таком большом клубе. Вы подарили мне лучшие возможности и помогли осуществить все футбольные мечты. Увидимся в футболе!
В составе Шахтера Ярослав 10 раз выигрывал золото чемпионата Украины, становился обладателем 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины.
За сборную Украины Ярослав провел 54 матча — забил 4 мяча и отдал 16 голевых передач.
