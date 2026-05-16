Шахтер выставил космический ценник на своего нападающего
К бразильцу проявляют интерес ведущие европейские клубы
около 3 часов назад
Кауана Елиас / Фото - Facebook
Ведущие европейские клубы проявляют интерес к форварду донецкого Шахтера Кауана Элиаса. Об этом сообщил ESPN.
По данным источника, «горняки» оценивают игрока в 40 миллионов евро.
В случае продажи за такую сумму его бывший клуб Флуминенсе получит не менее 4 млн без учета платежа солидарности – Флу сохранил 10% экономических прав на игрока.
В текущем сезоне 20-летний бразилец провел 36 матчей за Шахтер во всех турнирах. На его счету 11 голов и 5 ассистов.
Ранее Шахтеру не удалось уговорить бразильский клуб продать своего таланта.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05