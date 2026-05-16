Ведущие европейские клубы проявляют интерес к форварду донецкого Шахтера Кауана Элиаса. Об этом сообщил ESPN.

По данным источника, «горняки» оценивают игрока в 40 миллионов евро.

В случае продажи за такую сумму его бывший клуб Флуминенсе получит не менее 4 млн без учета платежа солидарности – Флу сохранил 10% экономических прав на игрока.

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел 36 матчей за Шахтер во всех турнирах. На его счету 11 голов и 5 ассистов.

Ранее Шахтеру не удалось уговорить бразильский клуб продать своего таланта.