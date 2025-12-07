Кальяри одержал минимальную победу над Ромой со счетом 1:0. В начале второго тайма полузащитник хозяев поля Фолорусно совершил впечатляющий прорыв. Только защитник Ромы Челик смог его остановить, нарушив правила на краю штрафной площадки.

Сначала судья назначил пенальти, но после вмешательства VAR решение было отменено, и турецкий игрок получил прямую красную карточку.

Имея преимущество в игрока, Кальяри усилил давление и реализовал стандартное положение непосредственно перед финальным свистком. После подачи Эспозито на дальнюю штангу Гаэтано обработал мяч и точным ударом со второго касания отправил его в сетку, не оставив голкиперу ни единого шанса.

Серия А, 14-й тур

Кальяри — Рома 1:0

Гол: Гаэтано, 82