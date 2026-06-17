Сергей Разумовский

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко объявил состав команды на учебно-тренировочный сбор перед финальной частью Евро-2026. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Финальный турнир чемпионата Европы среди игроков до 19 лет пройдет с 28 июня по 11 июля в Уэльсе. На групповом этапе сборная Украины будет выступать в квартете В, где ее соперниками станут Хорватия, Италия и Сербия.

Для сине-желтых этот турнир будет иметь особое значение. Кроме борьбы за выход в плей-офф Евро-2026, команда Дмитрия Михайленко будет бороться за путевку на чемпионат мира-2027 U-20, который примут Азербайджан и Узбекистан.

👥 Состав юношеской сборной Украины U-19 на УТЗ

🧤 Вратари: Назар Домчак (Славия Прага, Чехия), Денис Марченко (Оболонь Киев), Назар Макаренко (Александрия).

🛡 Защитники: Никита Калюжный, Михаил Решетников, Ярослав Милокост, Дмитрий Стрильчук (все – Шахтер Донецк), Кирилл Дигтяр, Егор Шерстюк (оба – Металлист Харьков), Данило Малов (Олимпия Любляна, Словения), Юрий Кокодиняк (Карпаты Львов), Константин Губенко (Динамо Киев).

🧠 Полузащитники: Александр Сорока (Гент, Бельгия), Богдан Оличенко (Бавария Мюнхен, Германия), Константинос Плиш (Олимпиакос Пирeй, Греция), Павел Люсин (Динамо Киев), Артур Ухань (Татран Прешов, Словакия), Сергей Игнатков (ФК Сараево, Босния и Герцеговина), Александр Фещенко (Оболонь Киев), Патрик Сикут (Питерборо, Англия).

🎯 Нападающие: Богдан Попов (Эмполи, Италия), Дмитрий Богданов (Унион Берлин, Германия), Александр Каменский (Кривбасс Кривой Рог).

В заявке заметно представительство украинских клубов, в частности Шахтера, Динамо, Оболони, Металлиста, Карпат, Александрии и Кривбасса. При этом часть игроков уже выступает за границей – в чемпионатах Чехии, Словении, Бельгии, Германии, Греции, Словакии, Боснии и Герцеговины, Англии и Италии. Также присутствует в составе 17-летний Патрик Сикут, которого перехватили в ассоциации Польши.

Расписание матчей группы В

1 тур. 29 июня 2026 года

Италия – Сербия – 18:00

Хорватия – Украина – 22:00

2 тур. 2 июля 2026 года

Хорватия – Италия – 16:00

Сербия – Украина – 20:00

3 тур. 5 июля 2026 года

Сербия – Хорватия – 18:00

Украина – Италия – 18:00

* Время начала матчей указано по Киеву.

Сборная Украины стартует на Евро-2026 матчем против Хорватии 29 июня. Во втором туре команда Дмитрия Михайленко сыграет с Сербией, а завершит групповой этап матчем против Италии.

В квартете А будут выступать Дания, Испания, Уэльс и Германия. В полуфинал турнира выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Участники полуфиналов автоматическиполучат путевки на чемпионат мира-2027 U-20.

Еще одну путевку на мировое первенство разыграют команды, которые финишируют третьими в своих группах. Они проведут отдельный стыковой матч. Полуфиналы Евро-2026 U-19 и игра за дополнительную путевку на ЧМ-2027 состоятся 8 июля. Финал турнира запланирован на 11 июля.

Таким образом, молодежную сборную Украины ожидает насыщенный и ответственный турнир. Команда Дмитрия Михайленко получит шанс не только побороться за высокий результат на европейском первенстве, но и обеспечить себе участие на молодежном чемпионате мира.