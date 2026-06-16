Павел Василенко

Центральный полузащитник и капитан Александрии Дмитрий Мишнёв после вылета своей команды из УПЛ продолжит выступления в одном из клубов элитного дивизиона. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Контракт Мишнёва с Александрией заканчивается 30 июня 2026 года, а сам он согласовал условия перехода в киевскую Оболонь на правах свободного агента. «Пивовары» также рассматривали Вячеслава Чурко (ФК Харьков) и Остапа Притулу (Рух).

Кроме того, киевский клуб проявляет интерес к вингеру Артёму Шулянскому, который также находится на контракте с Александрией.

32-летний Мишнёв в прошлом сезоне провел 31 матч. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 250 тысяч евро.

Александрия заняла предпоследнее место в чемпионате, однако после отказа от участия в УПЛ Руха заменила львовский клуб в стыковых поединках за место в УПЛ с киевским Левым Берегом из Первой лиги, проиграла (1:1, 0:1) и покинула высший дивизион.

По итогам прошлого сезона Оболонь заняла 12-е место в турнирной таблице УПЛ.