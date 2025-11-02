Капитан и полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал поражение от Шахтера со счетом 1:3 в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Он объяснил, почему команда традиционно слабо начинает встречи против донецкого клуба, но во втором тайме показывает более уверенную игру.

Также Буяльский поделился своими мыслями о том, верил ли он в возможность сравнять счет по ходу поединка.

«Тяжело сказать. То, что я думаю – у них группа атаки все бразильцы, которые хорошо играют с мячом. Поэтому когда силы равны, это можно не скрывать, они лучше работают с мячом, поэтому первый тайм нам всегда с ними было тяжело. Во втором, когда они уже физически устают, нам легче играть. Я был уверен, что мы должны были сравнять счет, но мы оставляли позади большие зоны и где-то много рисковали, поэтому в конце пропустили гол. Побежали в атаку – попали в ловушку. Поэтому, не получилось», - сказал Буяльский для «ФУТБОЛ 360».

После этого тура Динамо занимает вторую строку в таблице, имея в активе 20 очков и отставая от лидера чемпионата Шахтера на четыре пункта.