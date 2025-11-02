Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал поражение своей команды от Шахтёра со счётом 1:3 в матче 11 тура Украинской Премьер-лиги.

По мнению наставника, киевляне заслуживали пенальти во втором тайме, когда защитник донецкого клуба Юхим Конопля нарушил правила против Шолы Огунданы в штрафной площадке.

«В первую очередь хочу сказать, что Классическое удалось. Эмоции иногда зашкаливали, но в принципе игроки более-менее себя контролировали. Безусловно, есть моменты, которыми я недоволен, как в действиях своей команды, так и в судействе.

Это уже второй момент, когда в ворота наших соперников не назначают пенальти. Это было в матче с Зарей и сегодня, в игре с Шахтером. Сто процентный пенальти», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.