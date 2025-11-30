Капитан ПСЖ Маркиньос прокомментировал волну критики, обрушившуюся на двух новичков команды: французского голкипера Люка Шевалье и украинского защитника Илью Забарного.

«То, что я вижу от них на тренировках, меня это успокаивает. Иногда все по-разному: видишь их на тренировке и в матче. На тренировках видишь намного больше, на что они способны. Мы видим это каждый день.

Меня действительно успокаивают их качества, особенно их менталитет, который направлен на то, чтобы продолжать работать, всегда работать, всегда стараться отдаваться полностью. Даже если у нас, игроков, бывают трудные моменты, на следующий день мы должны приходить сюда и продолжать работать, чтобы пережить эти трудные времена», – сказал Маркиньос в интервью RMC Sport.