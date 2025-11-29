В субботу, 29 ноября, ПСЖ проведет выездной поединок против Монако в 14 туре Лиги 1. В предыдущей игре Лиги чемпионов с Тоттенхэмом Илья Забарный получил лишь немного игрового времени, однако в предстоящем матче его участие в основном составе вполне вероятно.

По данным Le Parisien, украинский защитник может занять место в центре обороны рядом с Уильямом Пачо.

Отметим, что в составе Монако выступает российский полузащитник Александр Головин. Стартовый свисток встречи Монако – ПСЖ прозвучит в 18:00. В сезоне 2025/26 Забарный провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, забив один мяч.

Ранее ПСЖ с Забарным одолел Тоттенхэм в матче с восемью голами.