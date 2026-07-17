Лапорта: «Месси — это прошлое и настоящее, а Ямал — настоящее и будущее»
Президент Барселоны отметил доминирование игроков каталонского клуба на ЧМ-2026
около 3 часов назадПодписаться в
Президент Барселоны Жоан Лапорта поделился эмоциями от выхода воспитанников клубной академии в финал чемпионата мира-2026, где сыграют сборные Аргентины и Испании.
Глава каталонского клуба отдельно отметил Лионеля Месси и Ламина Ямаля, назвав их олицетворением философии «блаугранас». Слова приводит Mundo Deportivo.
Месси также вышел в финал, и я этому рад. Он – гордость Ла Масии. Месси – это прошлое и настоящее, а Ламин – настоящее и будущее. Мы очень рады, что у нас есть настоящая барселонская система игры. Как президент, я горжусь тем, что мы воспитали этих двух футболистов в нашей академии.
А если добавить Жоана Гарсию, Эрика Гарсию, Кубарси, который проводит невероятный чемпионат мира, Ольмо, Гави, Педри, Феррана... Это просто восхищает.
Мы очень гордимся тем, что у нас восемь игроков. Это очень важно для них, и как президент я очень доволен и благодарен, что в нашей команде есть настолько талантливые футболисты.
Напомним, финальный матч Мундиаля между Аргентиной и Испанией состоится в воскресенье, 19 июля.
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