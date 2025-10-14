Наиболее критикуемый защитник Динамо устроил настоящий «разнос» украинским журналистам
Что не понравилось зятю Суркиса?
около 1 часа назад
Защитник Динамо Кристиан Биловар рассказал, почему редко появляется в медиа, а также раскритиковал украинских спортивных журналистов.
Я не вижу в нашей стране много журналистов или интервьюеров, которые готовы предоставлять честную информацию для публики. Можно сказать, это мое первое большое интервью.
Ну, не то чтобы много грязи [в медиа]. Я не хочу никого обидеть, но я считаю, что это люди, которые не совсем профессионально и правильно оценивают именно игру в футбол.
Мне было бы интересно все, что могло бы украинский футбол публично и медийно популяризовать в мире и в Украине вообще. Потому что заходишь в ютуб, тикток, смотришь, сколько там разных подкастов на счет английского футбола, испанского, итальянского – хотелось бы, чтобы у нас было так же. Я только за то, чтобы ходить на разные интервью, но люди, которые участвуют в этом, должны соответствовать статусу профессионала, который хорошо разбирается как минимум в украинском футболе.
Что касается соцсетей, я знаю, есть люди, у которых кто-то ведет – я сам их веду. Однако не уделяю этому много внимания.
