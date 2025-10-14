Защитник Динамо Кристиан Биловар рассказал, почему редко появляется в медиа, а также раскритиковал украинских спортивных журналистов.

Я не вижу в нашей стране много журналистов или интервьюеров, которые готовы предоставлять честную информацию для публики. Можно сказать, это мое первое большое интервью.

Ну, не то чтобы много грязи [в медиа]. Я не хочу никого обидеть, но я считаю, что это люди, которые не совсем профессионально и правильно оценивают именно игру в футбол.

Мне было бы интересно все, что могло бы украинский футбол публично и медийно популяризовать в мире и в Украине вообще. Потому что заходишь в ютуб, тикток, смотришь, сколько там разных подкастов на счет английского футбола, испанского, итальянского – хотелось бы, чтобы у нас было так же. Я только за то, чтобы ходить на разные интервью, но люди, которые участвуют в этом, должны соответствовать статусу профессионала, который хорошо разбирается как минимум в украинском футболе.

Что касается соцсетей, я знаю, есть люди, у которых кто-то ведет – я сам их веду. Однако не уделяю этому много внимания.