Опытный универсал Александр Караваев в интервью изданию Трибуна рассказал о переходе из киевского Динамо в донецкий Шахтер.

«Ко мне вышел Шахтёр с предложением – и я сразу сообщил Динамо. И тогда «горняки» тоже обратились в Динамо.

Потом я сказал лично и открыто руководству, что есть вот такое приглашение – именно на два года от Шахтёра. Что они видят меня в команде и я их могу усилить. И после этого Динамо сообщило, что меня подпишут на сборах на один год, но предложение о продлении прозвучало только в мае.

И когда мы поехали на сборы, а затем начался чемпионат, то я увидел, что я уже третий на своей позиции. И для себя сделал вывод, что тренерский штаб на меня не рассчитывает. Это было видно, ведь я не играл в первых 5 или 6 матчах чемпионата. Только один раз с Полесьем, и то вынужденно слева в защите.

Да, я могу сыграть на любой позиции, если это требует ситуация. Но здесь было другое. Мне никто ничего не говорил – что от меня требуется, на какой позиции я должен приносить пользу. Как, например, это было при том же мистере Луческу. Он со мной почти каждый день разговаривал и говорил, что от меня надо, хотя я не играл. Но он постоянно приходил и говорил, что я ему нужен как игрок, который выходит на замену и делает результат.

Я его услышал, потому что это главный тренер. Это его такие цель и видение команды, и ты не можешь с этим спорить. Здесь я также ни разу не спорил, почему не играю. Не был недоволен, ни разу это не сказал, потому что я профессиональный игрок.

Я выполняю свою работу каждый день – выхожу на каждую тренировку, готовлюсь на каждую игру и просто жду своего шанса. Но для меня, как для опытного футболиста, показателем стало то, что не было общения и не было каких-то целей от меня, как игрока, что я могу дать для команды.

Всегда говорю, что благодарен Игорю Михайловичу и Григорию Михайловичу. Хотя вижу, что они были неприятно удивлены, что я сделал такой выбор. Но я также объяснил свою позицию как игрока, почему я сделал такой выбор.

Надеюсь, что меня поняли, потому что я высказывался именно как игрок. И у меня никакой обиды к клубу, к тренерскому штабу не было и не будет», – сказал Караваев.