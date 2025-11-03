В Шахтёре выбрали лучшего футболиста в матче против Динамо
Бразилец Эгиналду был признан героем встречи
около 2 часов назад
Шахтаралды/фото: Шахтёр
21-летний бразильский форвард Эгиналду был признан лучшим игроком донецкого Шахтера в победном матче 11-го тура УПЛ против киевского Динамо со счетом 3:1, сообщает пресс-служба дончан.
Уже на третьей минуте встречи Эгиналду открыл счет, удачно замкнув навес с углового и отправив мяч в сетку ворот соперника.
В целом бразильский нападающий провел на поле 75 минут и сделал значительный вклад в успех команды в Классическом.
В нынешнем сезоне Эгиналду провел девять матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.