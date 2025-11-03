Очеретько — о дополнительной мотивации игроков Шахтера перед матчем с Динамо: «Туран вспоминал слова Попова»
Дончане взяли реванш за поражение в Кубке Украины
21 минуту назад
Центральный полузащитник донецкого Шахтёра Олег Очеретько прокомментировал победу своей команды над киевским Динамо со счётом 3:1 в матче 11-го тура чемпионата Украины. Очеретько поделился впечатлениями от своей первой победы в Классическом и отметил особую атмосферу этой встречи.
Также он провёл параллели между поединком с Динамо и еврокубками, рассказав, как главный тренер Шахтёра Арда Туран готовил команду к этой важной игре в УПЛ.
«Все эмоции оставил на поле. Это очень важная победа для нас. После матча Кубка мы просто должны были отыграться, и нам это удалось.
Побеждать всегда приятно, особенно такой клуб, как Динамо. Это украинское дерби, и оно всегда было на первом месте. Приятно побеждать в дерби!
Каждая игра особенная. С Динамо – это дерби, в Лиге конференций играют топовые команды, так что трудно сравнивать. В дерби всегда есть момент, когда нужно буквально вырывать эти матчи.
Что сказал Туран? Во-первых, не хочу раскрывать, что происходило на разборе игры, ведь это внутренние вещи. Во-вторых, да, он упоминал слова Попова, и мы о них знали. Результат, как видите, на поле», — заявил Очеретько для пресс-службы Шахтера.