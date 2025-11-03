Центральный полузащитник донецкого Шахтёра Олег Очеретько прокомментировал победу своей команды над киевским Динамо со счётом 3:1 в матче 11-го тура чемпионата Украины. Очеретько поделился впечатлениями от своей первой победы в Классическом и отметил особую атмосферу этой встречи.

Также он провёл параллели между поединком с Динамо и еврокубками, рассказав, как главный тренер Шахтёра Арда Туран готовил команду к этой важной игре в УПЛ.