В пятом туре чемпионата Украины львовские Карпаты неожиданно потеряли очки в домашнем матче против новичка элитного дивизиона СК Полтава – 1:1.

Гости сумели открыть счет уже на 21-й минуте, когда Владимир Одaрюк результативно завершил атаку своей команды.

Хозяева поля долгое время контролировали мяч и оказывали давление на ворота соперника, но отыграться смогли лишь на 68-й минуте. Свежий Фабиано, только появившись на поле, сразу же восстановил равновесие в счете.

Несмотря на множество моментов, Карпаты не смогли дожать Полтаву, и финальный свисток зафиксировал ничью.

УПЛ. 5-й тур

Карпаты – СК Полтава – 1:1

Голы: Фабиано, 68 – Одaрюк, 21