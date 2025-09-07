Бывший полузащитник Карпат Михаил Кополовец объяснил выход Александра Зинченко и Артема Довбика в составе сборной Украины в матче первого тура квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2), несмотря на отсутствие игровой практики.

Смотрите, Зинченко имеет колоссальный опыт и в других командах. Играет он или не играет - лучше у нас нет. Или вы считаете, что не нужно было ставить Довбыка, если он нездоров и так далее? Это футболист, который имеет высший уровень, а то, что он меньше играет - так кого ставить?

Если бы у меня был такой футболист, как Довбик, и у него было мало игрового времени - я все равно бы его выставлял. Если сегодня есть лучший футболист - давайте поставим лучшего. Но кто лучше, чем Довбик? Он даже с малой игровой практикой будет сильнее других футболистов, которые у нас есть. Поэтому я не буду комментировать что-то из того, что это было неправильное решение. Я думаю, все правильно.

Ванат в лучшем игровом тонусе? Опять же - это решение тренера. Что тот футболист хороший, что тот. А мне больше нравится как футболист Довбик, поэтому я не буду осуждать Реброва. Он главный тренер и он принимает решения. Ванат тоже хороший футболист, но это решение тренера.

Можно было так, но сейчас бы Ванат не сыграл лучше - критика была бы с другой стороны: «А почему Довбыка не выпустили?» Понимаете, в чем загвоздка. Сейчас не выпусти Довбыка, а Ваната, Ванат ничего не покажет, и будет вопрос к тренеру о Довбике, который играет в «Роме». Поэтому решение, я считаю, правильное, - сказал Кополовец в интервью ua.tribuna.com.