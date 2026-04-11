Карпаты обыграли Александрию, одержав четвертую победу подряд
В составе победителей голы забили Костенко и Педрозу
около 1 часа назад
Львовские Карпаты оказались сильнее Александрии в домашнем поединке 23-го тура УПЛ.
На 73-й минуте хозяева остались вдесятером — Денис Мирошниченко получил вторую желтую карточку. Несмотря на численное меньшинство, через две минуты Карпаты открыли счет — Ян Костенко замкнул головой навес Чебера Алькаины.
Позже составы сравнялись — прямую красную карточку в составе гостей получил Николай Огарков. В компенсированное время Жан Педрозу установил окончательный результат матча — 2:0.
УПЛ. 23-й тур
Голы: Костенко, 75, Педрозу, 90+2
Удаления: Мирошниченко, 73 – Огарков, 87
Благодаря этому успеху Карпаты поднялись на 8-е место в таблице. Александрия остается в зоне вылета с 12 очками.
Продолжение перестройки. Ворскла официально вернула легенду клуба.
