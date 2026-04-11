Владимир Кириченко

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), рассказал, кто из звёзд бокса посетит поединок его клиента против россиянина Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Цитирует Брауна BoxingScene.

«На миллион процентов. Мы пригласили Джошуа, думаю, он, вероятно, будет там. Я считаю, что Энтони будет там, думаю, что и Усик будет».

Бой пройдет 11 апреля в Лондоне. Для Фьюри это будет первый поединок после возвращения. В январе 2025 года Тайсон объявил о завершении карьеры после двух подряд поражений от Усика.

Напомним, Фьюри минимально превысил нокаутера из России перед очным боем.