Бывший промоутер чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Александр Красюк высказался о поединке украинца против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Функционер назвал это решение финансово мотивированным, однако отметил, что при их дальнейшем сотрудничестве этот бой бы не состоялся. Слова приводит talkSPORT Boxing.

Это, наверное, прозвучит странно, но если бы я был там, этот бой, скорее всего, не состоялся бы. Ну, это больше похоже на шутку. Но, с другой стороны, я понимаю Усика и понимаю это решение, потому что для него не так много вариантов, учитывая уровень, на котором он находится. Он абсолютный чемпион, и он имеет право наслаждаться своей карьерой, сражаясь с кикбоксером. Если это имеет смысл с финансовой точки зрения, то почему бы и нет?

Потому как если бы я все еще был с ним и он бы меня слушал, он бы ушел на пенсию после второго боя с Тайсоном Фьюри. Он достиг всего возможного. Он заработал столько денег, о скольких мог только мечтать, или даже больше. Он национальный герой на родине. Он признанная звезда во всем мире — не просто звезда бокса, а звезда спорта. Что ему еще доказывать? Как по мне — ничего. Ему просто стоило сделать этот шаг, принять окончательное решение закончить с боксом и перейти к новой фазе своей карьеры и жизни.